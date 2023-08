Kelly Garcia oficializa divórcio com MC Marcinho; cantor segue internado

Kelly completou informando seu afastamento das redes sociais, provavelmente das possíveis críticas que deve receber por conta do divórcio ainda com o funkeiro hospitalizado. "Ficarei fora das redes sociais porque isso aqui adoece uma pessoa e já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é a de Deus", pediu.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.