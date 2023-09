Kayky Brito é atropelado no Rio de Janeiro e internado em estado grave

De acordo com nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o ator se encontra em estado grave. "Detalhes sobre o caso são restritos aos familiares", diz o comunicado.

O atropelamento ocorreu na avenida Lucio Costa. Brito foi atendido pelo corpo de bombeiros e levado ao hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon.

