Kauan, da dupla com Matheus, joga microfone e abandona show; cantor se justifica

"Do lado de cá existe um ser humano cheio de imperfeições. Há algum tempo venho tratando minha ansiedade, minhas crises de pânico. Quem me acompanha sabe que eu não ando de avião, e eu estou tratando, mas não é fácil lidar com traumas. Não são resolvidos em duas sessões na terapia. Leva tempo. E às vezes uma gota faz com que transbordamos", justificou.

Kauan, da dupla com Matheus, foi alvo de críticas após um vídeo dele viralizar. Na gravação, o sertanejo joga o microfone e abandona o palco durante o show na Festa do Peão de Tabapuã, interior de São Paulo.

FAMOSOS: Kauan, da dupla com Matheus, se irrita, joga microfone no chão e deixa palco durante show na ‘Festa do Peão de Tabapuã’. pic.twitter.com/lAeUHhLifw

