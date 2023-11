Katy Perry mostra a filha Daisy pela primeira vez durante show

"Eu criei esse show depois do nascimento da minha filha Daisy Dove. Quando eu conheci ela foi como se todo o amor que eu sempre procurei, finalmente tivesse aparecido. Ela me fez ter esperança e me curou. E ela me mostrou como me divertir novamente", disse a cantora emocionada ao se despedir da residência em Las Vegas, onde apresentou a turnê Play.

“Daisy, eu te amo muito! Você é minha melhor amiga. Eu estou tão feliz que você está aqui hoje", interagiu Katy com a filha enquanto ela aparecia no telão.

Katy Perry surpreendeu os fãs e mostrou a filha Daisy pel primeira vez durante seu show em Los Angeles. A menina de 2 anos é fruto do casamento da cantora com o ator Orlando Bloom.

