Kate Middleton faz aparição surpresa e toca piano em homenagem a Ucrânia no Eurovision

A #Eurovision surprise



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

Kate Middleton fez uma aparição surpresa no Eurovision, competição musical famosa na Europa, e tocou piano em homenagem a Ucrânia, neste sábado (13). No vídeo que foi gravado há alguns dias, a princesa de Gales performou para uma audiência de cerca de 160 milhões de pessoas, em homenagem ao país que vive uma guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022.

"Uma surpresa #Eurovision. Um prazer me juntar à Orquestra Kalush em uma apresentação especial dos vencedores do ano passado", escreveu a conta oficial da princesa e do príncipe William.