Karoline Lima usa camisa polêmica sobre ex e atual de Éder Militão manda indireta

Karoline Lima recebeu uma indireta da nova namorada de Éder Militão, Cassia Lourenço, após postar fotos com uma blusa com a frase "meu ex é meu maior fã".

"Maior causa de desequilíbrio mental: Supor o que o outro pensa ao invés de perguntar", compartilhou Cássia a frase no Instagram, para logo depois apagar o post.

Nos comentários da foto com a camiseta, o ex-namorado da influenciadora, Gui Araújo, fez questão de confirmar a frase: "É verdade".

Essa não é a primeira indireta que Cassia Lourenço troca com Karoline nas redes sociais, e vale lembrar que Cássia está convidada para a festa de aniversário da filha de Karoline com Militão, Cecília, no dia 10 de julho.

Por isso, fãs de Karoline já previam que a nova namorada de Militão iria reagir à sua foto. A loira fez vários posts direcionados a Karoline nos últimos meses, e chegou a usar um bordão de Karoline Lima quando o namorado foi novamente flagrado em uma noitada nos EUA rodeado de mulheres.

Camiseta já foi usada por Luísa Sonza — A cantora apareceu com o cropped usando a frase 'meu ex é meu maior fã' no mês passado e recebeu uma resposta de Whindersson Nunes nos comentários. Relembre.