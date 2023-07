Karoline Lima participa de live com família de Militão

A festa de aniversário de 1 ano da filha de Éder Militão com Karoline rendeu altas polêmicas por conta da nova namorada do jogador, Cassia Lourenço.

A mãe de Cecilia, filha do jogador do Real Madrid, entrou na videochamada após ser muito marcada por fãs. Ela demonstrou intimidade com a avó do jogador, a chamando carinhosamente de "bisa".

Karoline Lima participou de uma live com a família de Éder Militão e empolgou os seguidores no Instagram.

