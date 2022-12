Karoline Lima é flagrada em beijão com ex-bbb Gui Napolitano na Farofa da Gkay; vídeo

Karoline Lima foi filmada aos beijos com o ex-bbb Gui Napolitano (do BBB20), durante o segundo dia da Farofa da Gkay, nesta terça-feira, 6.

E rolou beijão entre Gui Napolitano e Karoline na #FarofaDaGkay!!! pic.twitter.com/BXH2B2HkFQ — Inédito Blog (@ineditoblog) December 6, 2022



A ex e mãe da filha do zagueiro Éder Militão está na fase solteira ativadíssima e já 'pegou geral' no primeiro dia do festejo, chegando a ir para o famoso quarto Dark Room. A influencer já havia ficado com Gui Napolitano na primeira festa do evento.

Os dois foram filmados pela ex-bbb Flayslane. Nas imagens, os dois aparecem trocando beijos à beira da piscina, durante a tarde.