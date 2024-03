Karoline Lima deixa de seguir Éder Militão no Instagram

Após altos e baixos, os pais de Cecília vinham mantendo uma boa relação, mas parece que passou a azedar desde que Karoline assumiu o namoro com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira.

Azedou! Karoline Lima deixou de seguir o ex e pai da sua filha, Éder Militão, no Instagram.

