Karol Conka revela namoro com ex de Jojo Todynho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Karol Conká, 35, é uma nova mulher. A cantora, que foi considerada a grande vilã do Big Brother Brasil 21 (Globo), está de namorado novo. Trata-se do jogador Polidoro Júnior, 25, que atualmente está no Boavista Sport Club.

O relacionamento foi anunciado nas redes sociais de Carlinhos Maia, 30, com quem o novo casal curtiu os últimos dias em Alagoas. "A gente começou a conversar, ele pediu meu número e foi", disse a cantora sobre o começo da relação.

"Temos muitos amigos em comum, então a gente se sentiu à vontade", completou o atleta. "Foi como se a gente se conhecesse já."

O jogador ficou conhecido neste ano por manter um brevíssimo namoro com Jojo Todynho, 24. A relação foi comunicada aos fãs no dia 3 de abril, um sábado, e o fim se deu dois dias depois, na segunda-feira 5 de abril.

Na época, a modelo Cristina Mendonça, 29, contou à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que também estava se relacionando com Polidoro e que ficou surpresa ao saber do namoro com Jojo. "Descobri como todo mundo, pelas redes sociais, Instagram dela, porque eu também seguia a Jojo e acompanhava o trabalho dela", disse à publicação.

Polidoro nega que tivesse uma relação com Mendonça e disse ter apenas ficado com ela. Ele registrou um boletim de ocorrência contra a modelo, mas o namoro com Jojo não voltou.