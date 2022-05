Karol Conká descarta participação em A Fazenda: 'muita baixaria'

"As pessoas acham que eu sou barraqueira, mas eu não sou. Eu fui explosiva. Hoje eu controlo a minha animosidade", explicou a cantora, eliminada com a maior rejeição da história do "BBB" no ano passado.

Karol Conká revelou que não participaria de "A Fazenda" (RecordTV). "É muita baixaria, eu não me encaixo. Ia me estressar um pouco", admitiu em entrevista ao programa de rádio Chupim.

