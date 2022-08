Karina Bacchi rebate Amaury Nunes: ‘seja mais verdadeiro com a próxima família'

Bacchi deixou um comentário no post de Amaury afirmando que as palavras dele são bonitas, mas não explicam o real motivo dele não estar podendo ver o menino. A ex-atriz ainda alfinetou Amaury.

Karina Bacchi rebateu o ex-marido Amaury Nunes após o empresário gravar um vídeo afirmando que está sendo impedido de ver o filho, Enrico, de 5 anos, após a separação. Amaury não é pai de sangue do menino, mas o criou junto com Karina desde os primeiros dias de vida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.