Karina Bacchi diz ter presenciado orgia e uso de drogas em festas da Globo

Karina Bacchi voltou a causar na internet neste sábado (19), após revelar em entrevista a um podcast que chegou a presenciar orgias e uso de drogas por atores em festas da Globo.

"Festas de... Assim, pensar 'vou no banheiro rapidinho' e quando abrir uma porta errada dar de cara com uma mesa com droga, cocaína, um com outro, com três, com quatro", relembrou a ex-atriz. "Juro, uma festa em casa de diretor. Chegava lá, via essas coisas e falava: não é possível! Atores que estão na novela. E tudo aquilo foi me tirando prazer de atuar. Primeiro que eu comecei a ver esse ambiente e não me sentir à vontade, depois eu passei a meio que julgar as personagens.", continuou.

Karina revelou que nunca se sentiu à vontade na profissão: "Desde o princípio, eu não me encaixava com aquele ambiente. As poucas festas que eu fui, eu me sentia um peixe fora d'água".

Em dezembro do ano passado a atriz havia contado em outro podcast que havia abandonado a carreira de atriz após ler sobre adultério na bíblia.