Karina Bacchi diz que ex é mentiroso e expõe briga judicial: ‘coisas foram reveladas’

Karina Bacchi gravou uma série de stories após o ex-marido Amaury Nunes afirma que estava sendo impedido de ver o filho, Enrico, de 5 anos.

Karina Bacchi comenta polêmica com ex-marido - Parte III pic.twitter.com/4dcuJWRGyc — Só Mídias (@MidiasSo) August 8, 2022

A atriz rebateu as falas ditas pelo empresário e o acusou de mentir. Ela diz ainda que tudo que acontece tem um motivo e insinuou que na briga judicial dos dois, a Justiça decidiu a favor dela.

“Deus sonda o meu coração e sabe que jamais eu seria egoísta, ingrata, de privar meu filho de tudo que ele merece viver, de tudo que seria bom para ele, mesmo que isso me doesse no coração como mulher. Quero que vocês saibam que tudo tem um por que de ser, nem tudo que vocês ouves nas redes sociais são palavras pregadas com zelo”, iniciou a atriz.

“Não se enganem, nem tudo parece o que é. Sou adulta o suficiente. Jamais mentiria, jamais diria algo ou agiria com falsidade e egoísmo, principalmente com algo envolvendo a vida do meu filho”.

“Coisas foram reveladas, coisas ruins, coisas que não só me magoaram, mas que tem a ver com a vida do meu filho. Coisa em que a Justiça divina ainda arcará, mas que a Justiça do homem já decidiu. Processos judiciais ocorreram e isso já está decidido (…) Isso já está decidido. Não estou aqui para abrir a público tudo o que aconteceu, nem quero. Não estou me importando com julgamento alheio, mas defendo a vida do meu filho”, relatou em outro trecho sem expor o motivo.

Karina e Amaury anunciaram a separação em maio deste ano. O empresário não é pai biológico de Enrico, mas registrou o menino.