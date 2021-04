Karina Bacchi busca a fé em meio a crise no casamento com Amaury Nunes

Karina Bacchi e Amaury Nunes estão passando por uma crise no casamento e foi o próprio empresário que revelou a fase difícil nesse domingo.

“Enfim, assim como milhares de casais, nós também somos seres humanos, que choramos, sorrimos, concordamos, discordamos, erramos, acertamos, temos nossas diferenças, semelhanças, defeitos e qualidades... E agora a gente está passando por um momento bem difícil na nossa relação (não tem nada a ver com saúde, graças a Deus estamos todos bem). Mas tem a ver com as diferenças, obstáculos e desafios que milhares de casais, assim como nós, enfrentam diariamente. E por respeito à todos vocês que acompanham a gente aqui, eu quis vir aqui para dar essa explicação, pedir compreensão, carinho e respeito sempre. Tanto eu quanto a Karina, acreditamos muito em Deus e sabemos que tudo acontece do jeito e no tempo Dele”, escreveu Amaury.

Hoje, Karina se pronunciou afirmando estar se apegando na fé. “Eu quero desejar a todos vocês que continuem em oração e pedindo por discernimento e sabedoria. Deus sabe de todas as coisas. Se você pede direção, ele sempre vai te dar palavra de conforto e de mostrar os sinais. Este é o segredo da coragem e da paz interior. Vamos juntas para que nada possa nos desestabilizar e nos afastar de Deus. Que Deus nos guie porque os planos dele são melhores e maiores que os nossos. Não tenha pressa, vá com tranquilidade. Ele percebe tudo o que está no coração, as intenções, as verdades, as palavras e as ações. Muitas vezes a gente tem a intenção, mas não tem a ação correta”, disse Karina.