Kardashians chegam a Itália para casamento de Kourtney com Travis Barker

Kourtney Kardashian e Travis Barker (Blink 182) vão se casar em um castelo na Itália e uma garantia é de que a cerimônia vai ser bem romântica e luxuosa.

A família Kardashian/Jenner já chegou a Portofino, cidade escolhida para a cerimônia que vai contar com um seleto grupo de convidados, no Castelo Brown, com vista para o mar.

Nesta sexta-feira (20), moradores e turistas da cidade filmaram a família passeando pela cidade. O grupo chama atenção por onde passa.

Kourtney estava acompanhada de Travis e dos filhos Mason, Penelope e Reign, e das irmãs Kim, acompanhada do namorado Pete Davidson, Khloé, Kendall e Kylie, acompanhada de Travis Scott, além da matriarca Kris Jenner, com o namorado Corey Gamble.

Após a cerimônia na Itália, o casal fará um outro evento em Los Angeles. Os dois já se casaram civilmente no dia 15 em Santa Barbara, nos EUA. Eles foram a uma corte local e saíram de lá com um carro conversível com os dizeres "recém-casados". Eles também já haviam se casado em Las Vegas.