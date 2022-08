Kanye West tira sarro de Pete Davidson com meme após término com Kim Kardashian

Kanye West não perde a oportunidade de cutucar a ex, Kim Kardashian, e tirou sarro após o fim do namoro da socialite com o ator Pete Davidson.

O cantor postou um meme no Instagram zombando do término do namoro. “Skete Davidson morto aos 28”, publicou dando o ator como morto.

Para quem não sabe, Kanye apelidou Pete de “Skete” logo após Kim assumir o namoro com o ator em outubro do ano passado.