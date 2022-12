Kanye West revolta internautas ao elogiar Hitler em entrevista; vídeo

O rapper já teve as redes sociais banidas após uma série de posts antissemitas. Ele também perdeu contrato milionário com a Adidas.

E continuou: ‘Eu também vejo coisas boas sobre Hitler (…) Eu amo todo mundo. Os judeus não vão me dizer que você pode nos amar, e você pode amar o que estamos fazendo com você com os contratos, e você pode amar o que estamos promovendo com a pornografia. Mas esse cara que inventou as rodovias, inventou o próprio microfone que eu uso como músico, você não pode dizer em voz alta que essa pessoa já fez algo de bom, e eu estou farto disso", disse em um trecho que viralizou nas redes sociais.

Kanye West se envolveu em mais uma polêmica. Viralizou nas redes sociais uma entrevista do rapper onde ele diz gostar do ditador Adolf Hitler e defende o nazismo.

