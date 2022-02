Kanye West faz série de posts atacando namorado de Kim Kardashian, Pete Davidson

Kanye West não superou o divórcio de Kim Kardashian e, mesmo com namorada nova, está expondo isso nas redes sociais. O rapper de 44 anos fez uma série de posts atacando o namoro de Kim e Pete Davidson, neste domingo.

Ele compartilhou uma montagem do pôster de “Capitão América: Guerra Civil”; De um lado ele está com Drake, Julia Fox (sua namorada), Travis Scott e Future. Do outro, aparecem Pete Davidson, Kim Kardashian, Kid Cudi, Billie Eilish e Taylor Swift. Kanye também postou uma foto de Kim com Pete e xingou o comediante do Saturday Night Live de “cabeça de p*roca” e o chamou de “ex-namorado de Hillary Clinton”, postando uma foto da tatuagem que Pete tem da ex-candidata à presidência.



O rapper compartilhou a seguinte fake news envolvendo Pete, Ariana Grande e o ex-namorado da cantora, Mac Miller, já falecido: “Pete Davidson enviava fotos com Ariana para Mac Miller, como uma forma de acabar com as esperanças do rapper de voltar com ela. Ariana descobriu isso nas últimas semanas por pessoas próximas de Mac, e acabou o relacionamento”.

Como se não fosse o suficiente, Kanye postou uma foto do rapper Machine Gun Kelly e Pete Davidson juntos com um print de uma conversa com Pete, em que o comediante teria tentado se aproximar do rapper. Na legenda, ele disse que Davidson nunca vai conhecer seus 4 filhos.



Preocupação

O rapper, que é diagnosticado com transtorno bipolar, continuou fazendo posts desconexos, e deixou fãs preocupados. Ele chegou a compartilhar uma foto segurando um caderno com a data de hoje pra provar que era ele mesmo quem estava postando, e não um hacker.

Hacker?

Mais cedo, Kanye arquivou todas as fotos no Instagram, deixando apenas uma foto de Kim com os filhos e a mensagem: "Deus, por favor, traga nossa família de volta".