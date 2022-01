Kanye West expõe romance com atriz após Kim Kardashian viajar com namorado

Kim Kardashian virou a página e Kanye West resolveu contar ao mundo sobre o seu novo affair, após a tentativa falha de se reconciliar com a ex. Para quem não sabe, o rapper chegou a implorar para Kim reatar o casamento com ele, mas não deu muito certo. Agora, após a socialite curtir uma viagem nas Bahamas, no Caribe, com o novo namorado, o humorista Pete Davidson, o rapper deixou o público saber que fez a fila andar com a atriz Julia Fox. Para isso, Kanye fez um ensaio romântico para a revista Interview Magazine, dando detalhes do relacionamento. CANDIDS: Kim Kardashian e Pete Davidson juntos nas Bahamas, Caribe | 05 de Janeiro. pic.twitter.com/otSQitc2tq — Mídia Access (@MidiaAccess) January 6, 2022 “Conheci Ye [Kanye] em Miami na véspera de Ano Novo e foi uma conexão instantânea. É tão divertido estar perto de sua energia. Ele fez com que eu e meus amigos ríssemos muito, dançando e sorrindo a noite toda”, disse a atriz à revista.

Foto: Kevin Leyva “Decidimos manter a energia e voar de volta para a cidade de Nova York para assistir a Slave Play. O voo de Ye pousou às seis, a peça às sete e ele chegou NA HORA. Fiquei impressionada. Depois da peça optamos por jantar no Carbone que é um dos meus restaurantes favoritos, obviamente”. “Depois do jantar, Ye fez uma surpresa para mim. Quer dizer, ainda estou em choque. Ye tinha uma suíte inteira de hotel cheia de roupas. Foi o sonho de toda garota se tornando realidade. Parecia um verdadeiro momento de Cinderela“, continuou.

Foto: Kevin Leyva “Não sei como ele fez isso, ou como conseguiu tudo isso a tempo. Mas fiquei tão surpreso. Tipo, quem faz coisas assim no segundo encontro? Ou qualquer data! Tudo com a gente foi tão natural. Não sei para onde as coisas estão indo mas, se isso é alguma indicação do futuro, estou adorando a viagem“, completou a atriz.

Foto: Kevin Leyva

