Kanye West encontra Bruna Marquezine em Londres e elogia brasileira

Há rumores de que a atriz estaria vivendo um romance com o protagonista, Xolo Maridueña, que inclusive comentou as fotos de Bruna durante a fashion week. "A fashion week é minha semana favorita agora."

Kanye West encontrou Bruna Marquezine, que estava na primeira fila do evento ao lado dele, e ainda elogiou a atriz brasileira que usava um vestido longo e preto com recortes e transparência, além de um par de brincos diferentões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.