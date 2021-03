Kanye West e filha de 9 anos de Beyoncé vencem prêmios no esquenta do Grammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com nove anos, Blue Ivy venceu um Grammy, neste domingo (14). Ao lado da sua mãe, Beyoncé, a pequena levou o prêmio de melhor clipe por "Brown Skin Girl", que se debruça sobre colorismo, com uma letra de enaltecimento à raça negra, e integra o álbum-visual "Black Is King".

A cerimônia oficial do Grammy só começa às 22h, horário de Brasília. Mas, como são muitos prêmios, alguns deles são entregues em uma pré-cerimônia, transmitida no site oficial da premiação.

Outro destaque nesta pré-cerimônia foi o rapper Kanye West, que no ano passado postou um vídeo fazendo xixi em um dos seus 22 troféus dos Grammy.

Agora, ele levou o prêmio em uma categoria nova, a de melhor disco cristão, por "Jesus Is King". O disco aprofunda o diálogo das batidas experimentais de hip-hop com samples épicos e a manipulação das vozes simultâneas do gospel.

John Legend levou para casa o prêmio de melhor álbum R&B por "Bigger Love" e Fiona Apple, queridinha da crítica em 2020, venceu nas duas categorias que concorria, de melhor álbum alternativo, com "Fetch The Bolt Cutters" e melhor performance de rock por "Shameika".

Já o melhor álbum de rock foi para "The New Abnormal" dos The Strokes. Este foi o primeiro disco de inéditas da banda desde 2013 e, nas faixas, eles resgatam a estética dos primeiros anos, com uma sonoridade mais sutil e introspectiva.

Além disso, o DJ Kaytranada, que também concorre ao prêmio de artista revelação, já garantiu o Grammy de melhor álbum de música eletrônica.

Nenhum dos dois brasileiros que estavam na disputa por um prêmio venceu. Bebel Gilberto concorria ao melhor álbum de música global, com o disco "Agora", mas perdeu para "Twice As Tall", do nigeriano Burna Boy.

Outro brasileiro indicado, o violonista e guitarrista paulistano Chico Pinheiro perdeu em melhor álbum de jazz latino. Ele concorreu com disco "City of Dreams" e foi derrotado para "Four Questions", de Arturo O'Farrill & The Afro-Latin Jazz Orchestra.