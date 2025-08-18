   Compartilhe este texto

Kamylinha sai em defesa de Hytalo Santos: "Ele é um pai para mim"

Por Portal Do Holanda

18/08/2025 18h33 — em
Famosos & TV



Em um vídeo emocionado publicado no perfil da mãe, a influenciadora paraibana Kamylinha Santos, de 17 anos, defendeu Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15) sob suspeita de tráfico humano e exploração de menores. A jovem, que teve suas redes sociais suspensas por decisão judicial, descreveu o influenciador como uma figura paterna e negou as acusações contra ele.  

"Eu creio que ele é um pai para mim, e Deus não vai tirar esse amor de pai que eu vejo nele", afirmou Kamylinha. Ela relatou ter sofrido violência do pai biológico e disse que Hytalo foi seu refúgio: "Tive um genitor agressivo na minha infância, que batia na minha mãe e batia em mim. Ele foi o meu refúgio, me apresentou Deus e me mostrou que eu tinha um amor de pai. Eu não seria nada sem ele.".

A influenciadora também rebateu as acusações de exploração de menores: "Ele não faz nada disso que estão falando, que explora criança, que ele dava bebida para criança. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho e ajudar as pessoas."

 Kamylinha ainda creditou a Hytalo suas conquistas materiais, como a casa onde mora com a mãe: "Se não fosse por Hytalo ter acreditado no meu sonho, eu não teria nada disso aqui. Kamylinha hoje não seria nada sem Hytalo."  

O influenciador conhecido por vídeos em que aparece com menores a quem chama de "filhas" e "genros", foi preso após denúncias de exploração infantil feitas pelo influenciador Felca. O Ministério Público da Paraíba já investigava o caso desde 2024. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, Hytalo teve suas contas bloqueadas após as acusações. Kamylinha, que aparecia em seus vídeos desde os 12 anos, foi uma das menores citadas nas investigações.

