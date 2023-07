Kamikaze trava no ar e deixa pessoas de cabeça para baixo por quase meia hora em parque; vídeo

Em nota, o Word Líder Parque informou que a situação ocorreu devido a uma oscilação de energia elétrica. “O travamento do brinquedo faz parte do protocolo de segurança nos casos em que a energia elétrica oscila. A partir disso a equipe de manutenção é acionada para o destravamento manual do brinquedo, voltando-o à sua posição inicial, como ocorreu", disse.

Conforme um boletim de ocorrência feito na União Ruralista, duas pessoas relataram ter ficado presas por 25 minutos no brinquedo. A direção do parque comunicou que algumas pessoas foram encaminhadas ao posto médico e não apresentam ferimentos graves.

