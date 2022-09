Justin Bieber veio para o Rock in Rio em jato luxuoso com viagem de R$ 1,3 milhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro Justin Bieber, que encerrou a noite de shows do Rock in Rio no último domingo (4), veio dos Estados Unidos para o Brasil em um jatinho luxoso cuja viagem custou cerca de R$ 1,3 milhão, conforme projeção da empresa de fretamentos que trabalhou com a estrela, procurada pela revista GQ.

A estrela do hit "Baby" e que passa por uma fase madura agora veio a bordo do avião Bombardier Global 7500, e os gastos da viagem milionária somam os custos do voo —combustível, tripulação, amortização, taxas de pouso e manutenção— e de seu atendimento —como a organização de traslados.

O cantor chegou apenas quatro horas antes de sua apresentação ao Brasil e bem em cima da hora no festival em si, ainda que tenha iniciado seu show pontualmente.

Nesse meio-tempo, a viagem de helicóptero que o deixou no festival carioca custou outros R$ 38 mil, afirma a companhia. Dentre as exigências da equipe do astro para o Rock in Rio estiveram ainda 80 quilos de gelo para um banho de imersão no camarim.

Com capacidade para até 19 passageiros, o Bombardier Global 7500 destaca ainda uma suíte principal com cama queen e outros luxos como chuveiro, wi-fi, área de entretenimento, grandes janelas e cozinha. Sua cabine tem 16,6 metros.

Um exemplar desses, por exemplo, pertence ao banco BTG Pactual e custa, na tabela de fábrica, US$ 75 milhões —mais de R$ 380 milhões. Ele é capaz de voar mais de 14 mil quilômetros, o equivalente a ir de São Paulo ao Sri Lanka, na Ásia meridional, e pode atingir velocidade média de 885 quilômetros por hora.

Agora resta saber se os shows de Bieber marcados para acontecer em São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro vão mesmo acontecer. O final de semana foi tomado por rumores de que eles teriam sido cancelados, junto com toda a turnê pela América Latina. Ainda não há confirmação dessas informações.