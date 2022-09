Justin Bieber provoca queda nas ações da Time for Fun após rumor de cancelamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos assuntos que circularam pelas redes no último final de semana foi o rumor de que Justin Bieber, que se apresentou no Rock in Rio no domingo, teria cancelado suas apresentações no Brasil —marcadas para os dias 14 e 15 de setembro— e em outros países da América Latina.

Apesar da informação não ter sido confirmada, esse parece ter sido um dos principais motivos para uma queda de 5,76% das ações da Time for Fun nesta segunda (5).

A empresa é responsável pelos shows do artista canadense em São Paulo. Outros rumores se somaram ainda nos bastidores, entre eles o de que Bieber não estaria bem e que anunciaria, talvez no próprio palco do Rock in Rio, o cancelamento dos outros eventos por motivos de saúde —o que não aconteceu.

De qualquer forma, esta segunda-feira foi o primeiro dia de pregão desde o surgimento da informação. Ela começou a ser compartilhada pela coluna de Leo Dias e depois foi citada no canal Multishow, que depois tratou o assunto como especulação. No site da turnê "Justice World Tour", as datas continuam confirmadas.

Sua apresentação neste domingo no Rock in Rio também ficou cercada de fofocas após o artistas ter chegado ao país quatro horas antes da apresentação. Fotos suas no transporte até o local, com uma expressão algo abatida, também viraram memes nas redes.

Já no palco, ele aliviou os fãs ao ser pontual e cantar hits antigos, como "Baby", mas também celebrar sua fase mais madura e envolta por uma mensagem cristã, representada pelo álbum "Justice".