Justin Bieber cancela shows em São Paulo

Justin Bieber cancelou os shows que faria nos dias 14 e 15 em São Paulo após sua passagem pelo Rock in Rio. A informação foi divulgada pelo Multishow.

Ana Clara confirmou agora no multishow que o Justin cancelou os outros shows e manteve só o do Rock In Rio pic.twitter.com/ecMhd5SdLk — cá (@carinatuita) September 4, 2022

A apresentação do astro hoje (4) segue confirmada no festival. Vale lembrar que o cantor ainda não desembarcou no Brasil e os fãs aguardam ansiosamente.

A notícia do cancelamento na capital paulista deixou os fãs devastados e temem que o artista cancele de última hora seu show no Rock in Rio.

Na noite da última sexta, o colunista Leo Dias havia adiantado em sua coluna do Metrópoles que o astro canadense iria cancelar todos os shows no Brasil, exceto o Rock in Rio, devido a problemas de saúde mental.