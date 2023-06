Justiça valida testamento deixado por Gugu Liberato, que não deixa herança para Rose Miriam

O Supremo Tribunal de Justiça validou nesta terça-feira o testamento deixado por Gugu Liberato em 2011, que distribui a herança estimada em R$ 1 bilhão apenas entre os filhos e os sobrinhos, e deixa de fora Rose Miriam Di Matteo.

Mãe dos três filhos do apresentador falecido em 2019, Rose Miriam Di Matteo vem tentando comprovar na Justiça que teve união estável com Gugu.

A decisão da validação do testamento foi tomada pela ministra Nancy Andrighi, após os advogados de Rose Miriam entrarem com um recurso pedindo a revisão do testamento do apresentador.

O advogado Nelson Williams, que representa as filhas de Gugu Liberato que estão do lado da mãe no processo, afirmou que respeita a decisão mais irá recorrer. Veja a nota:

"Os ministros decidiram reverter a correta decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia reduzido a disposição testamentária, a fim de que o testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato respeitasse o disposto em Lei e na jurisprudência do próprio STJ. No testamento, ele dispôs de 100% da totalidade de seus bens, sem respeitar a parte legítima dos filhos. De acordo com a Lei Brasileira o testador deve resguardar a metade de todo seu patrimônio (parte legítima) e somente pode dispor em testamento da outra metade (parte disponível). Segundo o advogado, a decisão contraria disposição expressa da legislação específica e até mesmo jurisprudência da própria Corte, trata-se de uma quebra de um preceito de ordem pública, abrindo precedentes e trazendo uma insegurança jurídica ao Ordenamento Brasileiro. “Se fosse intenção do apresentador Gugu deixar 25% da totalidade, ele teria testado 50% da parte disponível aos sobrinhos e não 25%”, avalia o advogado ao comentar a decisão do STJ. Vale destacar que o processo de reconhecimento de união estável, movido pela viúva Rose Miriam, continua normalmente".

Testamento - Gugu Liberato fez um testamento em 2011 estipulando que gostaria que 75% do seu patrimônio ficasse para os filhos, e outros 25% para os sobrinhos. O apresentador deixou de fora Rose Miriam di Matteo, mãe de seus três filhos, que agora pede na Justiça o reconhecimento da união estável.

Caso Rose seja reconhecida como companheira de Gugu, terá direito a receber 50% do valor total da herança do apresentador.

As filhas Sofia e Marina ficaram do lado da mãe na disputa judicial, enquanto o filho mais velho, João Augusto, é contra o reconhecimento da união estável.