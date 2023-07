Justiça penhora prêmio de R$ 1 milhão de Thiago Servo de ‘A Grande Conquista'

A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu penhorar o prêmio de R$ 1 milhão do cantor Thiago Servo, vencedor do reality A Grande Conquista, da Record.

Segundo a coluna Splash, do UOL, um dia após a final do reality o juiz David de Oliveira Gomes Filho assinou a decisão solicitando que a emissora depositasse o limite de crédito executado em uma conta do Tribunal de Justiça em 15 dias.

A cobrança é referente a uma ação de 2015 de R$ 331 mil. Com o valor corrigido, o número sobe para R$ 546 mil.

Ao Splash, a equipe do cantor disse que irá recorrer da decisão. “O corpo jurídico do cantor Thiago Servo recebeu com surpresa, por se tratar de um decisão infundada. Ressaltamos que é uma decisão de primeiro grau, caberá recurso dos advogados do cantor, com a certeza de que o caso será revertido”, informou em nota.

O caso

O processo envolve uma nota promissória - que é um tipo de documento que formaliza a existência de uma dívida e o comprometimento do devedor em pagá-la ao credor - assinada em branco por Thiago Servo. No documento consta que o cantor comprou uma BMW e um avião. Ele deu entrada de R$ 150 mil, mas não conseguiu mais arcar com as parcelas.

Segundo a ação, a ex-dupla de Thaeme teria 'devolvido os bens e combinado com o credor que o dinheiro da entrada ficaria pelo tempo de uso e que a nota seria rasgada. No entanto, o título foi parar nas mãos do autor da ação'.