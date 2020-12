Justiça ordena Globo a abrir 'caixa preta' do BBB17

O caso Emilly Araújo e Marcos Harter ganhou mais um episódio. Após decisão da Justiça, a Globo terá que abrir a 'caixa-preta' do BBB17 e entregar vídeos e áudios do confessionário nos dias 9 e 10 de abril de 2017, segundo informações do Notícias da TV.

A decisão ocorreu após Marcos processar a emissora por danos morais e materiais por ter sido expulso do reality às vésperas da final e ainda solicitou uma indenização de R$ 750 mil.

Ainda segundo a reportagem, o médico provou que Emilly foi chamada ao confessionário por três vezes. Porém a Globo entregou somente dois vídeos à Justiça.

A decisão, protocolado no dia 20 de novembro, ordena a emissora a apresentar todas as gravações registradas no confessionário na data em que o ex-BBB foi expulso do programa.

Essa é a quarta vez que a Globo é intimada a apresentar o material completo solicitado pela defesa de Marcos Harter.