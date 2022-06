Justiça mantém shows de Xand Avião e Wesley Safadão por R$ 1 milhão no RN

SÃO PAULO,SP, E RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de o Ministério Público de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entrar com uma ação contra a prefeitura da cidade pedindo o cancelamento dos shows de Wesley Safadão e Xand Avião e a destinação do cachê de R$ 1 milhão dos músicos para a rede municipal de ensino, o Executivo municipal se comprometeu nesta quarta a alocar uma verba de igual valor na educação sem suspender as apresentações.

A prefeitura se comprometeu a lançar o edital para contratação de professores e profissionais de apoio para atender alunos com deficiência da rede pública municipal numa audiência com a Justiça, da qual participou o promotor que havia movido a causa, Olegário Gurgel Ferreira. A ata da audiência é assinada pela juíza Anna Isabel de Moura Cruz.

Com isso, a ação do Ministério Público perde a validade, e os shows dos músicos de forró vão ocorrer normalmente. As apresentações na cidade a 288 quilômetros de Natal estão marcadas para as próximas semanas, durante uma celebração junina paga pela prefeitura. Wesley Safadão, com show marcado para o dia 9, cobrou R$ 600 mil. Já Xand Avião, que deverá se apresentar no dia 16, tem um cachê de R$ 400 mil.

O pedido, realizado na semana passada por meio de uma ação civil pública, ocorre em meio a uma polêmica em torno de cachês milionários pagos por prefeituras Brasil afora a cantores do sertanejo, sobretudo a Gusttavo Lima, o pivô da discussão, com três shows investigados pelo MP em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Roraima.