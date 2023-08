Justiça mantém condenação ao ator José Dumont por armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont sofreu mais uma derrota na Justiça nesta terça-feira (8) no processo sobre armazenamento de pornografia infantil. A juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes Contra a Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa do ator.

