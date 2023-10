Justiça manda Mario Frias indenizar Marcelo Adnet por injúria e difamação

Secretário de Cultura no governo Bolsonaro, Frias ofendeu Adnet nas redes sociais em 2020 após o humorista fazer uma paródia do video produzido por Bolsonaro no dia 7 de setembro, trazendo Mario Frias como protagonista.

A Justiça do Rio de Janeiro condenou Mario Frias (PL-RJ) a R$ 30 mil de indenização a Marcelo Adnet no processo movido pelo humorista por injúria e difamação.

