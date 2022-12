Justiça decreta falência de Alexandre Frota após dívidas milionárias

A Justiça paulista decretou a insolvência do deputado federal Alexandre Frota após pedido do próprio parlamentar, de acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL.

O ex-ator argumentou que tem dívidas milionárias que chegam a R$ 1,4 milhões devido a condenações judiciais. O valor é maior que a quantia de bens que Frota tem em seu nome.

A insolvência civil é uma declaração judicial de que as dívidas do devedor são maiores do que seu patrimônio. No caso do deputado, o administrador dos bens dele passa a ser o Banco Econômico S/A, como maior credor, segundo Gentile.

Nas eleições deste ano, o parlamentar tentou se eleger deputado estadual, mas não obteve a quantidade de votos necessários.