Justiça bate o martelo sobre paternidade de Amaury ao filho de Karina Bacch

A Justiça bateu o martelo e decidiu que Amaury Nunes não é considerado pai (sócio-afetivo) do pequeno Enrico, filho de Karina Bacchi.

A juíza Léa Maria Duarte, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu que o ex-jogador não pode ser considerado pai do garoto mesmo tendo agido assim por quase cinco anos com o consentimento da influenciadora.



Enrico é fruto de inseminação artificial da loira, na época em que estava solteira. Os dois se relacionam e Amaury viveu como pai de Enrico por quase cinco anos, e com o consentimento de Karina, chegou a iniciar um processo de adoção de Enrico. Após o fim do casamento, Karina encerrou o contato do filho com o ex e Amaury entrou com o processo de reconhecimento de paternidade.