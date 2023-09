Junno Andrade descobre filho de quase 40 anos após DNA

Junno Andrade descobriu que é pai de um homem de quase 40 anos. O ator de 60 anos fez o teste de DNA que comprou a paternidade de Eduardo Tadeu, que nasceu Ponta Porá, no Mato Grosso do Sul.

O resultado foi revelado durante o A Tarde É Sua RedeTV!, nesta sexta-feira (29). “O imbróglio relacionado à dúvida de paternidade chegou ao fim. No dia 28 de setembro de 2023, o laudo técnico de exame de DNA atestou a existência de compatibilidade genética”, diz a nota da equipe de Junno.

O ator tem mais dois filhos, Vinícius do relacionamento com a apresentadora Cléo Brandão, e Luana, da relação com a modelo Giuliana Masiviero.

Confira a nota

'Após a divulgação da investigação de paternidade proposta pelo Sr. Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira em diferentes colunas nos últimos anos, em atenção a seus fãs, familiares e amigos, a equipe de Junno Andrade vem a público informar que o imbróglio relacionado à dúvida sobre a paternidade chegou ao fim".

"No dia 28/9/2023, o laudo técnico de exame de DNA atestou a existência de compatibilidade genética e, consequentemente, a paternidade de Junno Andrade em relação ao Sr. Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira. No âmbito judicial, a dúvida quanto à paternidade se estendeu em razão da dificuldade do filho em comparecer aos exames laboratoriais marcados anteriormente pela Justiça do Mato Grosso".

"A conclusão do exame pericial realizado no processo judicial de investigação de paternidade que tramita na 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá-MT põe fim a uma situação de indefinição e dúvida suportada pelo Sr. Eduardo e pelo próprio Junno há mais de 30 (trinta) anos".

"Com a superação da dúvida que surgiu em razão da ação proposta em 2020 - ano em que o Sr. Eduardo alcançou a idade de 36 anos -, o Junno reconhece e assume a sua responsabilidade como pai e agirá de modo a recuperar ou acomodar adequadamente sua posição de pai. Com isso, a presente nota tem como objetivo esclarecer os fatos, e também lamentar o fato do Junno ter sido privado da infância e juventude de seu filho".