Junior Lima anuncia que vai ser pai pela 2ª vez

“Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje, mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela — ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é um menino de novo) tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde!”, escreveu o irmão de Sandy.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.