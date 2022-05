Juma pede aula de beijo a Jove e relembra transa com Guta: 'fazer comigo o que fez com ela'

Vai sair beijo entre o principal par romântico de Pantanal! Juma (Alanis Guillen) tomará a iniciativa e, durante um banho de rio, vai confessar a Jove (Jesuita Barbosa) que nunca beijou.

A menina-onça vai pedir aulas ao filho de Leôncio, que vai acatar, mas não sem temer: “Não quero perder as olheiras”, dirá ele, brincando.

As cenas estão previstas para irem ao ar nesta quinta-feira (5). Eles estão conversando no rio sobre a volta do rapaz para sua terra natal, quando ela olha encantada para ele: "De repente você ficou assim, mansa", comenta Joventino. "Quero que ocê fique aqui com eu", dirá Juma.

"Você para de me olhar assim, senão vou perder a cabeça", dirá Jove, chegando mais perto de Juma.

Joventino diz que não sabe se entende onde uma intimidade a mais entre os dois pode acabar, e Juma revela que sim, lembrando da transa do rapaz com Guta (Julia Dalavia): "Ocê pode fazer comigo o que ocê fez com ela".

Jove dirá: "Com a Guta era diferente". "Ela tinha consciência daquilo o que estávamos fazendo, e você não". É quando Juma pede a ele que lhe ensine, revelando que nunca beijou.