Juliette revela qual cor de calcinha usou que a deixou milionária em 2021

Juliette causou um alvoroço nas redes sociais ao revelar a cor da calcinha que usou no Ano Novo de 2020 para 2021. No ano seguinte, a paraibana venceu o BBB21 e se tornou a nova milionária do Brasil. Tudo começou quando um perfil no Instagram questionou a cor da peça íntima usada pela ex-BBB. Foi aí que veio a surpresa. Juliette usou uma calcinha bege. A revelação agitou os internautas que já estão pensando em usar a mesma cor para atrair o 'milhão' em 2022. Com a repercussão, Juliette explicou o motivo de ter passado o Réveillon com a calcinha bege. "Ô negócio para render essa história dessa calcinha bege. Minha gente, a gente usa muito quando está com roupa clara para não marcar. Isso é normal. Todo mundo usa, pelo amor de Deus, mas está muito engraçado. Tô achando o máximo", comentou ela aos risos.

