Juliette revela ‘empurrão’ de Sabrina Sato para ter affair com o ex, João Vicente de Castro

Juliette revelou durante participação no programa “Papo de Segunda”, do GNT, que teve um empurrãozinho de Sabrina Sato para ficar com João Vicente de Castro, ex da apresentadora.

“João, por exemplo, as ex dele me 'shipparam' com ele. A Sabrina [Sato] disse 'pegue o João'. Sabrina disse: 'fique com João'. Não sei quem disse: 'mande mensagem para o João' assim que eu saí do programa [BBB 21]. Eu até brinquei com ele: 'ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar' e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois a gente quebrou o gelo”, contou a cantora.

João também participou do programa ao lado de Emicida, Fabio Porchat e Chico Bosco.

Ainda na atração, Juliette disse o que considera bom e ruim em manter um romance. “Vamos falar da parte leve que são as que as pessoas acham bonitinho. É meio aquele conto de fadas, fofinho e, às vezes, tem uma tensão sexual entre as pessoas. Enfim, é bonitinho até o ponto em que entra o exagero. Para mulher, há uma cobrança muito grande entre todas as questões do feminismo. Há uma cobrança de que para ser bem-sucedido você tem que estar em um relacionamento. Atribui muitas vezes o seu sucesso ao marido, o namorado. Tem toda essa questão”.