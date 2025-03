Juliette passa mal e vai “carregada” para o hospital

Juliette explicou que nunca havia passado por algo parecido e ainda não sabe ao certo a causa do problema. "Não sei se é virose, bactéria, infecção... Nunca tive um episódio tão forte assim. Dizem que muita gente está com isso", disse.

Juliette relatou que sentiu um mal-estar severo, com vômitos, diarreia, dor intensa no peito e nas costas, além de pressão baixa e suor frio. Segundo ela, o noivo, Kaique Cerveny, e a amiga Naia precisaram carregá-la para o hospital.

