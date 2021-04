Juliette, Gil e Camilla estão no Paredão

Nas redes sociais, internautas disseram que Fiuk teria urinado durante a Prova, o que era proibido. Em nota, a Globo disse que, "como sempre acontece no BBB, os resultados das provas são anunciados por Tiago Leifert no programa".

Camilla de Lucas foi a primeira a deixar a dinâmica. Ela passou mal no início da madrugada desta sexta (30). Juliette saiu às 5h43, também se sentindo mal. Chorando, ela pediu desculpas à família. "Eu queria dar orgulho a vocês", disse. As duas precisaram ser amparadas por dummies.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette, Gil e Camilla estão no último Paredão do Big Brother Brasil 21. Com a vitória de Fiuk após 11 horas de prova de resistência, os três foram automaticamente para a berlinda. A eliminação será no domingo (2).

