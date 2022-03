Juliette fala pela 1ª vez sobre aneurisma cerebral: ‘eu nem sabia se eu iria ter futuro’

Juliette Freire falou pela primeira vez abertamente sobre um aneurisma cerebral que descobriu em agosto do ano passado, logo após lançar o seu EP. A campeã do BBB21 explicou que durante um check up, o aneurisma foi detectado no seu cérebro mas que depois os médicos viram que se tratava de outra condição.

Para quem não sabe, a irmã de Juliette, Juliene, faleceu aos 17 anos vítima de um AVC em decorrência de um aneurisma, 13 anos atrás. Ao receber o resultado do seu exame no ano passado, a campeã do BBB 21 achou que iria morrer e passou três meses "aceitando" o destino, mas decidiu tomar um atitude após a morte de Marília Mendonça. Ao fazer um segundo exame mais detalhado, Juliette descobriu, junto com os médicos, que na verdade não se tratava de um aneurisma.

"Não falei (antes sobre) porque não estava preparada, porque eu precisava me curar antes de abrir isso. Minha mãe além do AVC tinha um buraquinho no coração, que era um dos meus propósitos de ganhar o BBB. A gente foi fazer essa cirurgia em SP e quando eu cheguei lá, a medica disse para eu fazer um check up", disse a cantora no “Conversa com Bial”.

“No fundo, eu tinha medo de fazer de novo e eu sempre tinha a sensação que podia (ter um aneurisma) [...] Eu passei uma hora dentro da máquina e recebendo contraste na veia e eu tinha uma certeza no meu coração, que eu não sei de onde vinha (de que tinha um aneurisma). Aí quando eu saio, a doutora tinha reunido uma equipe de neuro e disse que eu tinha um aneurisma no mesmo lugar que minha irmã tem", afirmou.

"É pequeno, mas é em uma das principais artérias'. Aí eu tinha certeza de que minha missão tinha sido cumprida, que o propósito era esse, que tinha acabado", desabafou Juliette, chorando.

"Quando eu lancei meu EP, na semana que todo mundo estava festejando, eu estava engolindo a dor de saber que eu tinha o mesmo problema que minha mãe e minha irmã", completou. “As pessoas pediam sorriso, foto, alegria, que eu mostrasse minha vida. As pessoas me pediam tudo e eu não tinha mais nada. Eu só tinha medo e depois só aceitação."

Juliette conta que passou 3 meses evitando fazer qualquer coisa a respeito da doença: "Enquanto as pessoas estavam pensando num futuro, eu nem sabia se eu iria ter". "Eu não queria tratar, não queria operar, não queria fazer nada. Queria que Deus cumprisse a missão".

Mas com a morte de Marília Mendonça, tudo mudou: "Liguei pro médico, reuniram a equipe de neuro e fui pra São Paulo".

Ao chegar para os exames, os médicos reafirmaram que viriam apenas a dimensão e a forma de tratar o aneurisma, e que tinham certeza sobre a existência dele. No entanto, algo acontece: "Me despedi, tomei anestesia geral e fui pra mesa de cirurgia com a certeza que, se terminasse ali, estava tudo bem. Aí eu acordo, os médicos olharam para mim e falaram que não tinha aneurisma".

O médico explicou que Juliette tinha, na verdade, uma formação específica e rara: “Uma formação atípica. O médico acredita que fui um caso em um milhão, eu acredito que foi um milagre. Porque a minha vida é isso, eu vivo de milagres, então eu fico com a minha crença e eu estou aqui", disse.

"Que história. Chegar ao topo do mundo para ser sacudida e lembrar dessa maneira que tudo pode acabar a qualquer momento", avaliou Pedro Bial.