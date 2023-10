Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar música de Emicida

“Sabre apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!”, escreveu Evandro no X, antigo Twitter.

Juliette e Duda Beat foram acusadas de plagiar a música ‘AmarElo’, de Emicida, com as participações de Majur e Pabllo Vittar.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.