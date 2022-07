Juliette é barrada de igreja em viagem a Barcelona: 'vergonha'

Apesar do ‘perrengue’, a ex-BBB conseguiu visitar a igreja após vestir a camisa de um amigo por cima do vestido.

Quando ela estava perto de entrar no templo um funcionário avisou sobre a roupa da cantora. “Cheguei aqui e o rapaz todo sem graça: ‘Sua roupa tá um pouco transparente’. Eu fiquei com vergonha.. Eu entendo, é uma igreja, tudo bem“.

“O perrengue de turista: a gente saiu de casa e não tinha certeza que ia visitar a igreja. Então eu coloquei uma roupa transparente, porque aqui tá muito quente. Ok, a gente fez várias outras coisas, aí a gente chegou, comprou o ingresso da igreja e eu nem me toquei da minha roupa“, contou aos seguidores.

A passeio por Barcelona, na Espanha, Juliette decidiu visitar uma das igrejas da região, mas teve uma surpresa ao chegar no local. A ex-BBB foi barrada por conta do vestido transparente que estava usando.

