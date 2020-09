Juliana Paes ostenta bumbum natural ao comemorar 27 milhões de seguidores

Juliana Paes alcançou a marca de 27 milhões de seguidores no Instagram e comemorou colocando 'o bumbum para jogo' em uma arte feita pelo ilustrador Átila Britto.

A atriz recebeu elogios de vários artistas, incluindo Reynaldo Gianecchini, Angélica e Carolina Dieckmann.

Reprise A Força do Querer

Os fãs de Juliana Paes poderão rever a atriz na telinha no dia 21 de setembro com a reprise de 'A Força do Querer', sucesso de 2017.