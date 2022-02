Juliana Bonde lança música polêmica e cita famosos: 'pega piriquita escondido'

9 da manhã me deparando com a nova música da Juliana Bonde pic.twitter.com/yrHHkRqTx8

Juliana Bonde falou do padre Fábio de Melo, Gustavo Lima, Luan Santana, Bolsonaro, Pabllo Vittar (IUKÊ), Lula, Boninho, DJ Ivys em uma única música eu tô muito assustada com a letra mas eu ri na parte do Luan lenda e sagaz que não tem medo de ser processadah

"Vou dar minha piriquita para o Gusttavo Lima que tá doido para ficar solteiro (...) Eu não vou dar para o Bolsonaro, ele pode metralhar minha piriquita (...) Vou dar minha piriquita para o Boninho para ele me colocar no Big Brother Brasil", diz um dos trechos da canção polêmica (...) Vou dar minha piriquita para o Fábio de Melo (padre) que pega piriquita escondido.

