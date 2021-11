Jovem Pan anuncia contratação do jornalista esportivo Mauro Cezar Pereira

O jornalista continuará participando de transmissões da Libertadores e da Champions no SBT, informou a assessoria de imprensa do canal.

A atração é transmitida pelo rádio pelo YouTube. "Vamos falar muito sobre futebol. Esse será o tema dos nossos comentários na Jovem Pan. Como jornalista nascido no estado do Rio de Janeiro e há muitos anos vivendo e trabalhando em São Paulo, espero trazer uma visão diferente aos debates, algo que acrescente ao programa", disse Mauro Cezar em comunicado encaminhado pela Jovem Pan.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Jovem Pan anunciou nesta terça (30) a contratação do jornalista esportivo Mauro Cezar Pereira. Ele vai participar do programa Esporte em Discussão ao lado de Wanderley Nogueira, Flavio Prado, Vampeta e Nilson César. A estreia acontece nesta sexta (3).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.