Jovem de 22 anos morre e é a nona vítima de tumulto em festival no Texas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase uma semana após o tumulto no festival Astroworld, em Houston, no Texas, o número subiu e chegou a nove vítimas mortas. O advogado da família de Bharti Shahani, uma estudante universitária de 22 anos, confirmou a morte nesta quinta-feira (11). A jovem era aluna da Universidade do Texas A&M.

Além da estudante que não resistiu, o tumulto também provocou a morte de Rudy Peña, Franco Patino, John Hilgert, Axel Acosta, Brianna Rodriguez, Danish Baig, Madison Dubiski e Jacob Jurinek. As idades variam entre 14 e 27 anos e, em geral, são estudantes de nível médio e universitário. A confusão também deixou centenas de pessoas feridas durante a apresentação do rapper Travis Scott.

De acordo com informações da "CBS News", a causa exata da morte das vítimas ainda não foi determinada, afirmou o chefe da polícia de Houston, Troy Finner, ontem.

O Departamento de Polícia de Houston e o FBI estimam que a investigação pode levar semanas ou meses para ser concluída. Os agentes trabalham para revisar as imagens do vídeo e entrevistar as vítimas, bem como as testemunhas. Finner disse que não acredita que uma investigação independente seja necessária neste momento.

TUMULTO

De acordo com as autoridades, a multidão que começou a se mover em direção à frente do palco, causando desespero e pânico. O rapper se diz 'devastado' com a notícia.

O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, confirmou os óbitos em uma entrevista coletiva. "A multidão começou a empurrar, o que fez com que as pessoas na frente fossem comprimidas -eles não conseguiram escapar daquela situação", disse o profissional para a CNN americana. "As pessoas começaram a cair, ficar inconscientes e criar pânico", complementou.

Ao total, o corpo de bombeiros transportou 17 pessoas para hospitais, das quais pelo menos 11 apresentavam sintomas de parada cardíaca. Devido ao ocorrido, o segundo dia do festival, que ocorreria hoje, foi cancelado pela produção do evento.