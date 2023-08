Joss Stone é anunciada no The Town após Liam Payne cancelar show

Joss Stone cantará no The Town no lugar de Liam Payne após o ex-One Direction precisar cancelar o show devido a uma grave infecção nos rins.

Nesta segunda-feira (28) a cantora britânica de ‘Super Duper Love’ e ‘Right To Be Wrong’ foi anunciada como atração do festival principal no mesmo dia em que Payne cantaria, 7.

Outras atrações do palco principal no dia 7 são Marron 5, The Chainsmokers e Ludmilla.

O festival de música The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.